11-летняя дочка Бородиной предстала в полосатых брюках-кюлотах вслед за Лизой Галкиной

Ксения Бородина ведет шоу «Дом-2» с его основания. Теперь она является одной из самых популярных телеведущих. Ранее она признавалась, что стилисты подбирают ей наряды для эфира и съемок, но она и сама следит за трендами, поэтому зачастую ей позволяют работать в тех нарядах, в которых девушка приходит. Звезда не жалеет денег и на своих дочерей. Во время карантина она постоянно закупала новые вещи для наследниц.

От первого брака у Ксении подрастает 11-летняя дочка Маруся. Девочка занимается гимнастикой. А с нынешним мужем Курбаном Омаровым у нее подрастает дочка Теона. Недавно девушка взяла наследниц на работу. Тогда старшая дочка звезды отметилась в широких джинсах, которые в моде в этом сезоне. Как оказалось, она растет модницей, как мама. Позже на прогулке по Москве Бородина запечатлела девочек на набережной.

На этот раз Теона в платье в цветочек и алых гольфах в тон босоножкам. А ее сестра позировала в футболке с принтом и полосатых брюках-кюлотах. Примечааельно, что не так давно дочка Аллы Пугачевой Лиза Галкина тоже успела отметиться в клетчатых брюках-кюлотах, которые особенно популярны этим летом.

«Девочка, которую в детстве любили и баловали, будет любит себя такой как она есть. И позволит любить себя своему избраннику», — считает Ксения. «Самая частая ошибка родителей, это сравнения своих детей с чужими!!! Это делать категорически нельзя. Нельзя сравнивать свою дочь с другими девочками со словами<…> Такие слова не подстегнут маленькую девочку к действию исправить что-то в себе, они просто убьют в ней веру в свою», — отметила она.

Поклонники восхитились мудростью телеведущей. Многие также оценили образы ее дочерей. «Абсолютно правильные слова», «Такие они дружные сестрёнки, умнички, сразу видно воспитание», «Модные у вас девочки», «Где такие брюки взять? Модные», «Как же это мило», «Девочки очень красивые», «Главное не перехвалить, а то вырастет принцесска еще та», — прокомментировали пост подписчики.