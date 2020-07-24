Стильно и свежо: Екатерина Стриженова умело совместила молодежный вельветовый жакет с юбкой-плиссе

В комментариях отметили, что 52-летняя телеведущая стала выглядеть многократно моложе и миниатютнее.

52-летняя телеведущая Екатерина Стриженова восхитила аудиторию посвежевшим внешним видом. Вот уже не первый месяц она поддерживает себя в форме с помощью физических нагрузок и правильного питания. Иногда муж Екатерины, режиссер Александр Стриженов, балует любимую деликатесами собственного приготовления.

На днях же результат стараний стал особенно заметен. На работе Стриженова приехала в новом, свежем образе. Наверх Екатерина надела молодежную куртку из темно-синего вельвета с объемными, жемчужными кнопками. В комплект к ней она добавила нежную юбку-плиссе молочного цвета. Таким образом, знаменитость соблюла совет от эксперта моды Влада Лисовца о сочетании несочетаемого. Дополнили аутфит неизменно актуальные белые, остроносые лодочки.

В Сети Стриженова удостоилась комплиментов от публики. «Тростиночка», «Как всегда стильная», «Нужно взять такой формат на вооружение», «Преобразилась», «Помолодела даже словно», «Сама нежность», — сошлись во мнениях люди.