Как завещала Коко Шанель: Водонаева продемонстрировала идеальные формы в пяти черных платьях

Самым красивым среди них стал наряд с летящими рукавами.

Телеведущая Алена Водонаева продемонстрировала сексуальные изгибы тела в пяти черных платьях различного фасона. Про необходимую вещь в гардеробе в виде маленького черного платья еще в 1935 году заявила Коко Шанель: с тех пор звезды строго следует многолетнему завету.

Водонаева наглядно показала, как черное платье различного кроя может стать основой образа. Алена примерила на себя пять видов нарядов, в каждом из которых она смотрелась завораживающе. Наибольшее же внимание к себе привлекло платье с длинными, летящими рукавами строго по фигуре – сделанные из шифона вставки добавляли образу некой пикантности и невесомости, при том, что основная ткань приземляла модель.

«Ранним утром порой так сложно понять, что лучше надеть — черное платье или черное платье?», — поиронизировала Алена над собой.

В полном восторге от четких линий Водонаевой остались многие комментирующие. «Мотивируете своей стройностью», «Обалденная фигура, на которой сидит практически любое платье», «Вот это фигура! На такую и мешок надень, красавицей будешь», «Струнка», — захвалили Алену люди.