«Красотка»: Каменских без макияжа позировала у бассейна в купальнике со змеиным принтом

Певица Настя Каменских стала, кажется, еще популярнее после того, как значительно похудела. Девушка, отличавшаяся пышными формами, избавилась от лишних сантиметров и объемов в преддверии свадьбы с Потапом. И теперь вовсю щеголяет своим «новым» телом, за которым продолжила следить и держать себя в достигнутых пропорциях.

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На период карантина и лета украинская исполнительница перебралась за город, где наслаждается теплыми деньками и водными процедурами в бассейне. На радость фанатам Каменских постит ежедневно свои красивые фото. На этот раз – снова в купальнике, правда, слитном. Но от этого снимок не стал хуже – эффектные изгибы звезды привели в восторг подписчиков.

«Красотка», «Купальник красивый», «Обожаю!», «Нет слов, одни овации», «Восхищаюсь Вами!», «Очень красивая», «Красотуля» — написали поклонники.

Кажется, Каменских продемонстрировала уже всю свою коллекцию купальников. Ранее она позировала в черном бикини, потом в белом, был также бежевый и разноцветный, а теперь пришла очередь змеиного принта.