«Молодая и статная»: Флоранс Илли в просвечивающем платье без лифа отметилась в Рива-дель-Гарде

24 июля свой день рождения отмечает супруга оперного певца Дмитрия Хворостовского. Вдове ныне покойного артиста исполнилось 50 лет. В браке у супругов родилось двое детей: сын Максим и дочка Нина. Ко всему прочему, у мужа Флоранс Илли были и старшие отпрыски от предыдущих отношений с артисткой кордебалета Светланой Ивановой.

В беседе с поклонниками вдова артиста призналась, что она до сих пор тяжело переживает личную утрату. Справиться с депрессией ей помогли дети: семнадцатилетний Максим и тринадцатилетняя Нина. Флоранс не скрывает: она искренне любит своего мужа и не может смириться с произошедшим — его скоропостижной смертью. Дмитрий ушел из жизни в возрасте 55-ти лет. Последние три года, артист скончался в ноябре 2017 года, Флоранс живет воспоминаниями о муже. Пусть с годами боль утраты немного притупилась, но Илли не спешит вступать в какие-либо отношения. И это при том, что сам Дмитрий просил возлюбленную жить счастливо и найти достойного спутника жизни.

В свой день рождения Флоранс поделилась свежим снимком в Instagram. Илли в белом облегающем полупрозрачном платье и без лифа прогулялась по Рива-дель-Гарде. Образ певицы дополнили плетенные босоножки, массивные серьги и солнезащитные очки. Поклонники знаменитости не смогли остаться равнодушными, увидев ее в эффектном образе.