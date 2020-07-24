Леди в белом: Подольская показала наряд из клипа, в котором побрилась налысо

После отмены ограничений из-за коронавируса жизнь многих звезд стала возвращаться в привычное русло. Возобновились съемки, закипела работа, и вот уже Наталья Подольская представила премьеру нового клипа на песню «Плачь». Душераздирающим стал не только мотив неразделенной любви, но и сам сюжет — в кадре девушка бреется налысо.

На самом деле, как уже сообщал портал Teleprogramma.pro, обритая голова Подольской — это всего лишь парик. Впрочем, звезда действительно коротко подстриглась ради съемок, и орудовала ножницами в кадре певица по-настоящему. А после того, как рассталась с локонами, облачилась в белоснежные одежды — футуристичное силуэтное платье с квадратным вырезом и широкополую шляпу, а лицо украсила белая балаклава.

«Какой образ из клипа Вам понравился больше всего??? — спросила у своих поклонников певица. И призналась: «Мне этот».

Жена Владимира Преснякова во всей красе показала белоснежный наряд и огромную шляпу. Фолловеры поспешили согласиться:

«Мне тоже этот», «Яркий запоминающийся образ!», «Клаааассс», «Конечно, этот. Он с масочкой и очень злободневный», «Образ в шляпе — самый крутой», «Богиня», «Вам идет такой образ!» — написали фанаты.