Нетребко в силуэтном платье и невесомой накидке из органзы выступила на старинной площади

Анна Нетребко почти три месяца провела на карантине в Вене. Она скучала по сцене и переживала, что ее концерты возобновятся только осенью. Но певица смогла вновь отправится на гастроли уже в июне. Она делала перерыв, чтобы отдохнуть в Турции с семьей. Из поездки артистка вернулась загорелая и счастливая. Она пополнила гардероб и отправилась в Неаполь с мужем Юсифом Эйвазовым. Первые дни пара гуляла по городу и изучала местные достопримечательности.

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А 23 июля Нетребко с нетерпением стала готовится к необычному выступления. Вместе с супругом она исполнила оперу «Тоска» в «полуконцертном» исполнении, при участии дирижера Юураия Валчула, Людовика Тезье, хора и оркестра театра «Сан Карло». В соцсети оперная дива показала, как ожидала начала выступления. Она волновалась, стоя с мужем недалеко от сцены на старинной площади Неаполя.

Анна предстала в силуэтном платье в пол телесного цвета. Ворот-хомут позволил оголить плечи. Певица покрыла голову невесомой накидкой из органзы в тон наряду. Артистке сделали укладку и нанесли профессиональный грим. Она сосредоточенной наблюдала за происходящим. Рядом с ней стоял муж во фраке. Другие участники постановки распевались. Поклонники восхитились образом Нетребко. Многие соскучились по ее выступлениям.