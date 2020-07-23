Ксения Собчак в шифоновом платье свободного кроя поздравила Богомолова с 45-летием

Ксения Собчак долго не могла обрести счастье в личной жизни. Многие помнят ее интрижку с Тимати и несостоявшуюся с свадьбу с предпринимателем Александром Шустеровичем. А вот с Максимом Виторганом она прожила в браке почти шесть лет и даже родила от него сына Платона. Но в 2019 году стало известно о ее романе с режиссером Константином Богомоловым. Она вскоре развелась с мужем и устроила пышную свадьбу с новым избранником.

Друзья утверждают, что еще не видели Ксению такой счастливой. На торжестве светской львицы многие не могли сдержать слез. Влюбленные пережили карантин вместе, устраивая домашние застолья. А в ближайшем будущем им предстоит переезд в новый дом, где сейчас идет ремонт. 23 июля Константину исполнилось 45 лет. Весь день блондинка хранила молчание и не публиковала романтичных постов.

Но ближе к ночи Собчак записала трогательное видео для именинника. Она запечатлела себя в транспорте. Девушка облачилась в легкое шифоновое платье свободного кроя с рюшами и принтом. Наряд молочного цвета оттенял кожу телеведущей. Она собрала волосы, сделав укладку, и украсила уши длинными серьгами. Макияж в нюдовых тонах подчеркнул ее красоту. А с помощью фильтра Ксения скрыла рубец на носу, который заработала недавно, неудачно упав. Звезда пропела «С днем рождения тебя!» и отправила супругу воздушный поцелуй.

Не исключено, что она направлялась к Богомолову, чтобы вместе с ним отпраздновать его юбилей. К слову, почти месяц Ксения не выкладывала снимков с возлюбленным. А именинник с самого утра принимает поздравления от коллег. Поклонники ждут, что он расскажет, как провел особенный день.