«Лучшая терапия — это долгая дорога»: Бузова в жемчужном комбинезоне уехала из Москвы

Ольга Бузова не скрывает, что любит быть в центре внимания. После развода с Дмитрием Тарасовым три года девушка искала свою любовь. Осенью 2019 года телеведущая стала расцветать на глазах поклонников. Тогда у нее закрутился роман с Давой. Влюбленные стали жить вместе, устраивать романтические поездки и свидания. Еще недавно все обсуждали возможную беременности артистки и ждали объявления о свадьбе, но теперь ходят слухи, что пара распалась.

Около месяца Ольга не появлялась на фото с Давой в соцсетях. Более того, ночуют она чаще всего в гостиницах. На комментарии блогера девушка не отвечает. При этом она не выглядит подавленной или несчастной. Очередной день у звезды выдался насыщенный. Сначала она отправилась на съемки проекта «Дом-2». Перед зеркалом Бузова покрасовалась в комбинезоне жемчужного цвета, под который надела топ-бандо. Костюм Бузовой презентовала Анна Седакова. А вот от бюстгальтера она вновь отказалась засветив свою грудь через тонкую ткань.

«Иногда лучшая терапия — это долгая дорога и хорошая музыка», — заинтриговала телеведущая. «Только я могу перед поездкой заезжать на работу и работать. Хотя могла бы выспаться! Сколько дней я уже не высыпаюсь? Наконец-таки этот костюмчик дождался своего дня. Анечка прислала мне его еще зимой. И вот он на мне! Классный такой», — рассказала Ольга.

После работы она сразу отправилась в аэропорт «Домодедово», — где встретила певицу Славу. Девушки обсудили творчество и обрадовалась поездке. Бузова призналась, что села в самолет впервые за пять месяцев. А вот поклонники оценили дерзкий образ знаменитости. «Вы очень красивая», «Грудь то есть, то нет», «Какой классный у вас костюм», «Красотка офигенная», «Ну удивила, неоновые цвета уже не модные», — стали комментировать пост подписчики.