«Новые чувства украсили»: Орлова в «кофейном» платье с прозрачными рукавами позировала на работе

День ото дня певица и телеведущая выглядит все счастливее.

Наладившая личную жизнь 42-летняя телеведущая Ольга Орлова восхитила коллег новым, изысканным нарядом. Неоднократно поклонники подмечали, что в последнее время знаменитость словно сияет изнутри. Сама Ольга подмечала, что счастлива обрести мужчину, с которым чувствует себя уверенно и спокойно. Делиться подробностями личной жизни же Орлова не спешит, но сомнений не возникает – артистка действительно счастлива.

На днях экс-солистка «Блестящих» появилась в студии в необычно стильном наряде – «кофейном» платье с прозрачными рукавами. За счет универсального и выигрышного цвета аутфит украсил певицу и оттенил ее насыщенный загар. Идеально сочетался и цвет платья с цветом волос Ольги. Активным акцентом стал черный пояс на талии – он немного приземлил образ, сделав его более деловым.

Поклонники поспешили отвесить любимице ряд комплиментов. «Новые чувства вас явно украсили», «Расцвела-то как», «Чего такая красивая? Бесите!», «Сразу видно – влюблена», «Красота неземная», «Вашему чувству прекрасного стоит учиться», «Эталон женской красоты», — высказались они.