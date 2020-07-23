«Невозможно не влюбиться»: Климова отправилась за покупками в тренче цвета припыленной розы и платье-рубахе

42-летняя актриса Екатерина Климова после новостей о том, что у нее появился возлюбленный, и появления на ее безымянном пальце золотого кольца, облачилась во светлое и отправилась на шопинг.

Звезда выбрала чарующие своей нежностью оттенки, которые так актуальны в этом сезоне, восхитив профессионального имидж-стилиста Ольгу Трофимову.

«В этот молочно-розовый аутфит невозможно не влюбиться. Один из самых удачных летних цветовых сочетаний, не случайно многие модницы, включая Екатерину, любят его. Нюдовые оттенки голубого, мятного, василькового, молочный цвет в сочетании с розовым дают элегантную уютную динамику образу. Цветотипу нашей героини очень идет молочный цвет, а также песочный и припыленный розовый. Тренч, платье-рубашка, сумочка и лоферы на шнуровке более насыщенного оттенка хорошо сочетаются. Отдельно хочу остановиться на ажурной легкой сумке, очень модной в этом сезоне. Она сама по себе — достойный элемент любой базы. Актриса поиграла не только с комфортностью образа, но и с модным сочетанием оттенков, очень правильно вписала в гардероб аксессуарную группу», — прокомментировала для Teleprogramma.pro образ Климовой эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», имеет более чем десятилетний опыт работы.