«Кокетливый, но не завершенный»: образ дочери Заворотнюк в коктейльном атласном платье мини понравился стилисту

Старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, 24-летняя Анна, уже давно стала любимицей многих пользователей Instagram. Девушка удивительно сильно похожа на свою мать, настолько, что многие даже путают ее с ней. Но наследницу это не смущает. Красотой и фигурой Анна, действительно, обязана звездной родительнице.

Анна сейчас проживает вместе с семьей матери и очень часто публикует в микроблоге фото в локациях загородного особняка. Кроме того, с отменой ограничений девушка стала участвовать в различных съемках. И накануне показала один из образов, которые решила примерить. Она предстала в атласном мини-платье сочно-зеленого цвета.

Имидж-стилист Анастасия Пахолкова отметила, что стройной обладательнице невероятно длинных ног позволительно демонстрировать все достоинства разом. Наряд подчеркнул не только красивое декольте, но и точеную фигурку Анны.

«Анна Заворотнюк предстала перед подписчиками в коктейльном мини-платье, выполненном из атласной ткани. Сочно-зеленый цвет невероятно красиво подчеркнул ровный загар девушки. Кокетливый, но не завершенный образ Анны явно вдохновит многих на создание ярких летних аутфитов. А мы тем временем подождем очередных фото в этом самом платье, дополненным девчачьими атрибутами: сумочкой, украшениями и туфельками. Потому что сандалии, которые мы видим на Анне, — немного не та обувь, которой требует наряд», — экспертно заключила Анастасия Пахолкова.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.