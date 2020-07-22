«Этот наряд ее очень простит»: Кейт Миддлтон ошиблась с выбором «сельского» платья

38-летняя Кейт Миддлтон тщательно следит за своим гардеробом. Как представительнице монаршей семьи ей время от времени приходится посещать званые ужины, различные благотворительные мероприятия, рауты и вечеринки, а также бывать в командировках. В связи с этим у супруги принца Уильяма есть наряды на любой случай.

Стоит отметить, что невестка Елизаветы II отличается бережливостью. Еще будучи беременной, Кейт перешила пуговицы на пальто. Таким образом, ей не пришлось обновлять гардероб. Вместе с тем, занимаемое положение и статус требуют от Миддлтон появляться на ковровых дорожках в дизайнерских нарядах.

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Примечательно, что в повседневной жизни супруга принца Уильяма отдает предпочтение практичной и не сковывающей движения одежде. Так, на прогулку герцогиня Кембриджская отправилась в простом цветочном платье, отказавшись от аксессуаров.

В беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Линцова прокомментировала летний аутфит Кейт Миддлтон, отметив, что она явно прогадала с выбором наряда. Эксперт в сфере моды уточнила, что в таком платье невестка Елизаветы II больше напоминала «селянку», но никак не представительницу монаршей семьи.

«На мой взгляд, это платье не подходит герцогине Кембриджской ни по типажу, ни по статусу. Такой цветочный наряд очень-очень простит Кейт, превращая ее из представительницы монаршей семьи в простую сельскую девушку. Даже не знаю, по какому принципу супруга Уильяма выбирала для себя этот аутфит. Если фасон еще более или менее оправдан, то принт «убивает» весь образ», — экспертно резюмировала имидж-стилист.

Напомним, что вместе с супругом принцем Уильямом герцогиня Кембриджская воспитывает троих детей: семилетнего сына Джорджа Александра Луи, пятилетнюю дочку Шарлотту Елизавету Диану и двухлетнего Луи Артура Чарльза.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Линцова — практикующий имидж-стилист. Преподаватель курса «Время стильных» в школе имиджа «Стильэксперт» в Ростове-на-Дону. Эксперт-консультант по стилю. Знает, как достигать целей с помощью имиджа.