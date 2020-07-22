На прогулке с братом: Лиза Галкина вслед за Аллой Пугачевой выбрала актуальный принт полоску

Удивительно, как чувствует веяния моды маленькая дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой — шестилетняя Лиза. В этом сезоне на первый план вышли несколько актуальных принтов: цветы, полоска, геометрические фигуры, рисунки, имитирующие расцветки животных и полоски. Об этом Teleprogramma.pro рассказал тренд-аналитик ЦУМа Максим Зарипов.

Именно на последнем варианте все чаще останавливается дочь Примадонны. Недавно на прогулке она примерила стильные брючки чиносы в полоску, сочетав их с белоснежной футболкой. Ее брат Гарри оделся в том же стиле, соединив в своем образе белый верх и бермуды из денима. «Какие вы модные!» — восхитился, увидев их, Максим Галкин.

Ранее девочка уже блистала в брючном костюме с тем же рисунком-полоской. Как оказалось, этот же принт полюбила Алла Пугачева, и именно она показала пример стиля своей красавице-дочке.