«Взгляд счастливой женщины»: Муцениеце в фантазийном платье с поясом-кушаком позировала в «Крокусе»

31-летняя Агата Муцениеце восхитила красотой присутствующих на мероприятии в «Крокусе». Во вторник вечером, 21 июля, в Красногорске состоялся торжественный закрытый показ фильма. На мероприятии присутствовали известные стране лица: актрисы Comedy Woman Надежда Сысоева и Екатерина Варнава, блогер Мария Миногарова, певица Полина Гагарина и многие другие. Прибыла на событие и недавно сменившая статус Агата Муцениеце, торжественный выход стал для актрисы вторым с момента официального развода. На мероприятие артистка привезла с собой сына — семилетнего Тимофея.
Муцениеце активно общалась с коллегами по цеху и с широкой улыбкой позировала фотографам. На красной дорожке Агата выгуляла нежнейшее, полупрозрачное платье из шифона с глубоким V-образным вырезом. Наряд был украшен блестящими звездами и плотным поясом-кушаком на талии. Объемные рукава делали платье более воздушным.
В какой-то момент Муцениеце окончательно разбередила умы своей аудитории, опубликовав кокетливый воздушный поцелуй. Фолловеры же подметили: с момента расставания с Прилучным Агата стала в разы эффектнее. «Взгляд счастливой женщины», «Нельзя так говорить, но развод пошел вам на пользу», «Агата, как же похорошела!», «Развелась и стала выглядеть круче», «Восхищаюсь вашей внутренней силой», «Платье — шик! Куколка!» — высказались они.