«Как вам идет!»: Водянова увенчала образ дамской шляпкой на семейной прогулке

38-летняя Наталья Водянова увенчала нежный образ дамской шляпкой на прогулке с детьми. Во вторник, 21 июля, многодетная модель прихватила единственную дочь Неву и среднего сына Виктора и отправилась в Живерни – там ее интересовала обитель французского живописца Клода Моне. Мини-компания погуляла по местности, осмотрела существующие достопримечательности и даже сделала несколько кадров на память.

Принарядилась Водянова согласно случаю и погодным условиям: стройную фигуру Водянова подчеркнула брючным костюмом молочного цвета на несколько размеров больше. Изюминкой же образа стала дамская широкополая шляпка в тон пиджаку – для Натальи в повседневности этот атрибут не вполне привычен. Довершили образ солнцезащитные очки в «бабушкином стиле» — тренд лета-2020.

«Дом и сады Клода Моне в Живерни, пожалуй, одно из самых живописных мест, когда либо созданных человеком. Картины великого импрессиниста здесь буквально оживают на глазах», — описала свои впечатления от увиденного она.

Аксессуар Натальи удостоился обильного внимания от комментирующих. «Аристократка», «Как вам идет эта шляпка», «Вы сама как с картин Моне», «Восхитительна, как и всегда», — высказались они. Некоторые лишний раз подметили красоту Невы: «У Невы внешность времен Пушкина. Жила бы она в то время, стихи бы ей посвящали постоянно!».