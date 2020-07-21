«Ну очень смело»: Настя Каменских в черном бикини похвастала «сочными» бедрами на пляже

Настя Каменских недавно призналась, что свадьба с Потапом, которая состоялась в Киеве в 2019 году, была для нее второй. Еще раньше влюбленные тайно стали мужем и женой в Лас-Вегасе. Поклонники давно догадывались об этом романе, но пара тщательно скрывала свои чувства от посторонних. А теперь они открыто милуются на камеру и с радостью вместе отдыхают. Потап не запрещает избраннице сниматься в откровенных образах, хоть девушку за это часто критикуют поклонники.

Так недавно Настя блеснула фигурой в мини-шортах. Она занимается спортом, совершенствуя свою красоту. Девушка любит делать акцент на стройных ногах. А теперь певица опубликовала откровенное фото, где позировала в черном мини-бикини. Ее запечатлели на пляже в лучах закатного солнца. Каменских блеснула бедрами и пышной грудью, а рукой прикрыла интимные места. Артистка лежала в гамаке, наслаждаясь солнечным моментом.

«Смотрю на это фото и мечтаю снова увидеть океан», — призналась звезда.

В кадре она была без макияжа, а ее пышные локоны были собраны в пучок. 33-летняя певица восхитила поклонников фигурой и взбудоражила мужчин. Многие давно ждут, что она захочет родить ребенка и подозревают ее в беременности. На этот раз фанатов снова смутила ее рука, прикрывшая живот. «Как красиво», «Гамак и красавица на нем!», «Совершенство — это про тебя», «Аппетитные формы», «Хитрая, ручонку положила», «Ну очень смело», «Ох, сочно», — прокомментировали пост подписчики.