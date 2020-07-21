«Все с ума сошли от моего образа»: Ольга Бузова блеснула пышной грудью в белоснежном топе-бра

Ольга Бузова почти год назад встретила блогера Даву. Между ними вспыхнула любовь. Телеведущая, которая три года страдала после развода с Дмитрием Тарасовым, стала делиться своим счастьем в соцсети. Каждый месяц влюбленные праздновали годовщину со дня знакомства и обменивались подарками. Поклонники даже заметили, что фигура девушки преобразилась, став более женственной. Многие ждали, что пара сыграет свадьбу и заведет ребенка, о котором звезда грезит уже несколько лет.

Но недавно появились слухи, что Ольга серьезно поссорилась с возлюбленным. Уже около месяца она не публикует фото с Давой и проводит выходные в одиночестве. При этом на работе телеведущая блистает в откровенных и женственных образах. На съемки шоу «Бородина против Бузовой» она пришла в джинсовой куртке-градиент и шортах в том же стиле. Черный топ дополнил аутфит. Артистка покрасовалась в наряде перед зеркалом.

«Я приехала на работу. Сейчас будет красота. Хотя и так тоже красота! Такой образ, но сейчас будет еще круче», — похвасталась она.

Вскоре Бузова переоделась. Шорты из денима она сочетала с белоснежным топом-бра. Наряд с глубоким декольте позволил ей блеснуть пышной грудью. К слову, еще несколько лет назад она хотела увеличить бюст, но передумала. А теперь ее формы сами преобразились. Она даже снялась для обложки Playboy. Но Ольга посчитала образ несовершенным и в итоге облачилась в темно-синий топ в цветочек и мини-юбку в том же стиле. На этот раз ее бюст казался не таким выдающимся.

«Сегодня просто все с ума сошли от моего образа. Не только от челки. Вообще, от образа в целом», — заявила телеведущая.

Девушка без стрижки сделала челку из своих волос и макияж с акцентом на губы. Поклонники принялись обсуждать звезду и ее наряды.« В белом такая грудь и пуш-ап не нужен», «Персики стали дыньками», «Такая женственная», «Красиво очень», «Загорелая фигурка, наряд что надо», — стали писать поклонники в фан-аккаунтах.