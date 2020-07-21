Татьяна Брухунова вслед за Собчак выбрала трендовые джинсы-трубы

Помощница Евгения Петросяна для прогулки облачилась в простой, но стильный образ, который восхитил ее поклонников.

Татьяна Брухунова является помощницей Евгения Петросяна. Когда юморист развелся с женой, то вскоре заговорили о романе артиста как раз с его помощницей. Спустя два года, по слухам, они поженились. Петросян ездит вместе с молодой девушкой в отпуск и появляется на светских мероприятиях. Тем временем, у Татьяны появилось много поклонников. Главным предметом их обсуждений стал стиль возлюбленной ведущего «Смехопанорамы».

Одни восхищаются нарядами Брухуновой, а другие критикуют их и называют «бабушкиными». Но стоит отметить, что она следит за трендами и не жалеет денег на обновки. Этим летом девушка приобрела модную сумку Prada за 105 тысяч рублей. У избранницы Петросяна есть свое видение красоты, а моду она называет игрой. Так недавно Татьяна блеснула в льняном костюме лимонного цвета, а теперь для прогулки она облачилась в лаконичный, но стильный образ.

По пути на обертывание, Брухунова запечатлела себя в зеркале. Она предстала в джемпере с цветочным принтом, белой футболке и розовых кедах. Образ завершили широкие джинсы-трубы.

«Сегодня я иду на обертывание. Сегодня у меня будет более спокойный день, чем вчера. Погода хорошая», — поделилась девушка.

К слову, недавно в джинсах-трубах также отметилась Ксения Собчак. Только светская львица выбрала более длинные джинсы из светлого денима. «Ксения показывает нам динамику пляжного образа в широчайших джинсах-трубах, которые мегапопулярны в этом сезоне», — оценила тогда образ звезды имидж-стилист Ольга Трофимова. Look Брухуновой также вызвал восторг у ее поклонников. Многие отметили, что ей удается выглядеть стильно, даже в повседневных аутфитах.