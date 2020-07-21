«Смотрится невероятно оригинально»: жена Мартиросяна уместила в одном образе брючный костюм и «лимонные» кроссовки

Супруга комедианта Гарика Мартиросяна Жанна Левина качественно уместила в одном варианте брючный костюм цвета сладкой ваты и насыщенные кроссовки. Жанна отличается утонченным вкусом в одежде: практически каждый выход девушки в свет подвергается детальному разбору подписчиц. Многие берут варианты девушки на вооружение, а впоследствии реализуют их в своем гардеробе.

Намедни Левина вышла в свет в элегантном брючном костюме цвета сладкой ваты и кроссовках. В таком неординарном виде Жанна отправилась на экскурсию в «Музей-заповедник «Царское село». Обувь Мартиросян, судя по всему, выбирала исходя из удобства: на плоской подошве преодолевать расстояния пешком проще, но кроссовки удачно вписались в более классический вариант наряда. Нежно-розовый же костюм и вовсе стал изюминкой: смотрелся он по-летнему актуально, привлекая внимание окружающих.

Оценила комбинацию и стилист Teleprogramma.pro Ольга Трофимова.

«Жанна выбрала сочный, летний оттенок, который подходит ее цветотипу. Обыгран костюм сразу двумя яркими акцентами – лимонными кроссовками и такой же сумкой. Смотрится невероятно задорно, оригинально и жизнерадостно», — подчеркнула она.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.