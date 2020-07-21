День морепродуктов: Нетребко в ярком платье с рюшами пообедала с друзьями в бухте

Анна Нетребко после карантина вернулась к работе, хоть и переживала, что останется без сцены до осени. Она успела дать концерты в Германии, а потом устроила двухнедельный отпуск с семьей в Турции. Артистка вдоволь накупалась и приобрела бронзовый загар. А на днях она приехала в Неаполь. Там уже скоро звезда выступит на публике. Первым делом оперная дива погуляла по городу и посетила местные музеи, а накануне ей довелось подняться на сцену старинного театра.

Так как обычно Нетребко большую часть времени проводит на гастролях, она не упускает ни одного шанса отдохнуть, увидеть что-то новое и побыть с друзьями. Очередной день звезда посвятила прогулке на яхте. Вместе с мужем Юсифом Эйвазовым, сыном Тьяго и друзьями она прокатилась на морском судне, а затем они пообедали в бухте с красивым видом. На столе оказалось множество блюд от королевских креветок, до мидий, кальмаров и устриц.

Анна предпочла выпить натуральный напиток, а вот ее наследник, который обожает сладкое, не смог обойтись без газировки. Артистка, как всегда, продумала свой наряд до мелочей. На ней было яркое платье миди с рюшами, розовая бандана в тон к необычной сумке, в виде четвертинки арбуза. Солнцезащитные очки и босоножки дополнили образ. Примечательно, что элегантный наряд не помешал Нетребко отжиматься прямо на яхте. Муж запечатлел, как она в полушпагате отжимается от бортика. «Анна Нетребко качает пресс. Алле!» — отметил пассажир судна.

Поклонники восхитились тем, как выглядит оперная дива. Многим понравился образ артистки. Также дружная семья знаменитости сразила фанатов своей сплоченностью.