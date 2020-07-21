«Такая классная»: Семенович в соломенной шляпе и трендовом платье в горох запечатлелась на берегу моря

После отмены ограничений, вызванных пандемией коронавируса, многие отечественные звезды первым делом решили сменить обстановку. И не дожидаясь открытия границ, устремились на курорты Краснодарского края и Крымского полуострова. Кто-то – еще дальше, например, на Алтай или Сахалин.

Певица Анна Семенович успела посетить черноморское побережье. Звезда сверкнула пышными формами в купальнике, а на этот раз выбрала трендовой платье в крупный горох с эффектным декольте. И призналась:

«Приезжая на море, готова целый день не вылезать из воды и наслаждаться каждой ее капелькой. Я понимаю, что мы не ценим что-то прекрасное, когда оно рядом каждый день. Но море, оно слишком прекрасно. Мечтаю жить на берегу моря или океана, дышать соленым воздухом и любоваться на морские закаты», — написала под фотографией Семенович.

Подписчики поддержали свою любимицу. Она разделили ее чувства к морскому пейзажу, а также усыпали звезду комплиментами:

«Я также бесконечно люблю море!», «Анют, такая классная. Просто супер-пупер», «Согласна!! Обожаю море!!», «Красавица!», «Анечка,Вы красотка!» — пишут люди.