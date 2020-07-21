Элегантность во всем: Вера Брежнева в силуэтном черном платье предстала на фото с дизайнером

Вера Брежнева весь карантин провела с семьей дома. Певица наслаждалась редким случаем, когда ей не нужно было спешить на съемки и концерты. Но после завершения самоизоляции девушка вернулась к работе. Артистка сняла новый клип на трек с Монатиком «Вечериночка», а на днях она уехала в Киев, где смогла выступить на мероприятии «Светская жизнь». Девушка блеснула точеной фигурой в алом платье из шелка.

Поклонники поразились тому, что Вера не поправилась за время карантина. Певица по-прежнему выглядит роскошно и может дать фору даже моделям. Накануне она встретилась с подругой и дизайнером Катей Сильченко в Киеве. В соцсети артистка поделилась снимком, на котором запечатлена вместе с девушкой. Брежнева выглядела элегантно в черном силуэтном платье на тонких бретельках. В тон наряду были подобраны солнцезащитные очки. А в руках она держала трендовую плетеную сумку.

Катя в свою очередь предпочла необычное платье в клетку карамельного цвета с тонким поясом. Девушки не позировали, поэтому кадр получился живым и естественным.

Поклонники восхитились стильным образом Веры. Многие отметили, что ее элегантности можно позавидовать. «Блондинка в шоколаде», «Вот это роковая красотка», «Роскошное платье на роскошной фигуре», «Ну просто модель», «Стильная до кончиков пальцев», — стали обсуждать кадр пользователи Сети.