«Ненавязчиво и очень выразительно»: макияж Алсу с акцентом на глаза впечатлил визажиста

Алсу Абрамова – не только знаменитая певица и мама троих детей. Она для многих поклонников является источником вдохновения и признанной иконой стиля. Девушка всегда модно и красиво выглядит, выбирая стильные и при этом спокойные тренды в одежде.

Макияж девушки всегда безупречен. Алсу для повседневности часто предпочитает стрелочки и неяркую помаду на губах. Но на этот раз звезда восхитила многих подписчиков в Сети необычным мейкапом.

«Глаза в глаза» — подписала селфи Алсу.

И, действительно, первое, что видят пользователи, глядя на снимок, — это глаза певицы. Невероятно красивые, глубокие и акцентированные при помощи макияжа. Мы попросили прокомментировать мейкап певицы Анжелику Назарук, фэшн-эксперта, визажиста.

«Макияж выполнен в теплой коричневой гамме и выигрышно подчеркивает невероятно красивый цвет глаз Алсу. Прокрашена черным кайалом слизистая, межресничное пространство. Нанесено два слоя туши. Получилось ненавязчиво и очень выразительно!» — отметила визажист.

Кроме того, такой образ легко можно увести из дневного в вечерний, отметила Анжелика Назарук: «Для этого нужно просто взять красную помаду».

Справка Teleprogramma.pro

Анжелика Назарук — профессиональный визажист. Окончила Международный тренинговый центр «АртСтилист». Увлечена своей профессией, считает, что визажист — это художник, а мэйк-ап — это современный вид искусства. Ежедневно работает с моделями. Продолжает развиваться в профессии и следит за модными тенденциями.