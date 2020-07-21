«Вот вам и «папина дочка»! Хороша»: Лиза Арзамасова похвасталась отменной фигурой в элегантном купальнике

На одной из фан-страничек Лизы Арзамасовой появилось ее архивное летнее фото, которое она сама ранее публиковала в личном профиле. Актриса из ситкома «Папины дочки» позировала перед объективом фотокамеры в элегантном купальнике, восхитив поклонников отменной фигурой и бесконечными ногами. Знаменитость крайне редко делится в Instagram пляжными снимками. При этом девушку довольно часто можно увидеть в мини-шортах и топе-бюстье. Лиза знает, как выгодно подчеркнуть достоинства своей фигуры.

Поклонники актрисы не оставили без внимания тот факт, что Арзамасова, которую многие помнят по роли в сериале «Папины дочки», она сыграла Галину Сергеевну, выросла и превратилась в весьма привлекательную девушку.

«Самая любимая актриса, ни грамма звездности! Просто чудо», «Ослепительная», «Лиза умеет подать себя, знает, какой ракурс лучше!! Очень женственно!», «Просто нимфа», «Вот вам и «папина дочка»! Хороша», «Богиня!! Какая красивая и стройная», «Фигурка на зависть», «Милая девочка, которая расцвела как бутон», — такие комментарии появились под снимком актрисы.

Ранее в СМИ писали о том, что Елизавета Арзамасова скрывала роман с 46-летним Ильей Авербухом. Примечательно, что ни сама актриса, ни постановщик ледовых шоу и мюзиклов эти слухи опровергать не стали. В прессе также активно муссируется тема, касающаяся взаимоотношений Павла Прилучного и Мирославы Карпович. Поговаривают, что их связывает не только дружба и обоюдная симпатия, но и более глубокое чувство.