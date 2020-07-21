«Подстригли всех»: Кожевникова в кружевном платье позировала с подросшими сыновьями

Мария Кожевникова не скрывает, что на первом месте у нее стоит семья. В свое время она успела преуспеть на актерском поприще, а потом и как политический деятель. Но работа не помешала ей выстроить отношения с бизнесменом Евгением Васильевым и родить троих сыновей. Она воспитывает шестилетнего Ивана, пятилетнего Максима и трехлетнего Василия. Лицо младшего мальчика артистка пока скрывает.

Недавно Мария хвасталась, что наследники помогают ей ухаживать за огородом. А последние несколько дней актриса публикует снимки, сделанные то на море, то на лужайке. Каждый раз девушка поражает поклонников своей женственностью. Она подбирает себе элегантные наряды и стильные образы для сыновей. В разгар лета Кожевникова подстригла мальчиков. По ее словам, это было решение детей, так как сама она любит их длинные локоны.

А после семейного преображения артистка облачилась в белое кружевное платье и сделала фото с малышами. Мальчики предстала в одинаковых алых футболках.

«Подстригли всех, кроме кудряша, тут пока еще решает мама. Ванька тоже отговаривала стричь волосы , так люблю утыкаться и дышать ими. Но мужчина сделал свой выбор сам, теперь вот так», — поделилась Мария.

Поклонники восхитились семейным кадром. Многие отметили, что у актрисы растут настоящие мужчины. «Такое солнечное фото!», «Такая красота, довольные», «Очень красиво пострижены, вы все прекрасны», «Да нормально смотрится же, отрастут в крайнем случае», «Кудряш милашь», — прокомментировали пост подписчики.