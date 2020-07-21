«Настоящая дива»: Канделаки вслед за Водяновой облачилась в красное платье

Телеведущая дополнила наряд сумочкой в тон и серебряными босоножками.

На днях Наталья Водянова организовала первое посткарантинное мероприятие оффлайн. Супермодель устроила светский раут, посвященный деятельности ее благотворительного фонда «Обнаженные сердца» и собрала всех друзей и коллег, которым небезразлична история, которой посвящена деятельность организации. На вечере звезда мировых подиумов блистала в струящемся красном платье с широкими рукавами. В качестве обуви модель предпочла балетки.

Вслед за иконой стиля в красное облачилась телеведущая Тина Канделаки. Знаменитая брюнетка выбрала стильный наряд, но, в отличие от Водяновой, предпочла рукав «овечья ножка», а также обувь на каблуке. Завершить образ помогла красная сумочка.

«Шикарное платье», «Красный цвет — Ваш», «Настоящая дива», «Ухоженная, красивая, дорогая девушка», «Какая Тина вы красивая», «Прекрасное красное платье на прекрасной мадемуазели», «Самая стильная и красивая», «Тина, Вам очень идет красный цвет», — восхитились некоторые фолловеры.

Ранее мы писали, что певица Инна Маликова блистала на фестивале «Славянский базар» в асимметричном белоснежном платье.