«Место силы»: Ляйсан Утяшева в джинсах с высокой талией и кроп-топе приехала в родное село

Ляйсан Утяшева недавно устроила роскошную вечеринку в честь дня рождения. Экс-гимнастка собрала друзей и знакомых на вечеринке, которая обошлась ей как минимум в миллион рублей. Девушка веселилась с мужем Павлом Волей, а также его друзьями.

Потом ведущая шоу «Танцы» разбирала подарки. За минувший год она сильно похудела, а также сменила имидж. Теперь спортсменка носит короткую прическу, а стройные ноги подчеркивает женственными образами.

После карантина многие звезды уехали в отпуск. Самым популярным курортом в этом году стал город Сочи. А вот Светлана Лобода смогла добраться до Миконоса, а возлюбленная Тимати увезла маленького сына в Сан-Тропе. Знаменитости тратят тысячи евро на перелеты на частной самолете. А вот Утяшева решила не изменять традициям и приехала отдыхать в родные края. Девушка поделилась снимками из села Раевка, где она росла.

В кадре Ляйсан позирует в широких джинсах с высоко талией и черном кроп-топе. Панамка и солнцезащитные очки дополнили ее образ. Телеведущая предстала сначала в центре поселка, а потом с улыбкой позировала в огороде, который зарос сорняками.

«Почти каждый год летом я приезжаю к родным в Башкирию! Этот год особенный для всех! Летим на отдых в родные края. Место силы было, есть и будет — Раевка! Озера, огород, борьба с сорняками, рыбалка, баня, кумыс, мед и любимые посиделки с родными у костра», — поделилась звезда.

Поклонники пожелали спортсменке хорошего отдыха. Многие восхитились ее уютным образом, а другие просто были рады видеть девушку в Башкирии. «Место, куда хочется возвращаться всегда!», «Я это называю «подзарядиться» и никакой другой отдых не даст такого эффекта», «Стильная даже в огороде», «Ляйсан прекрасна», «Круто, что не забываете родные земли», «Красавица наша», — прокомментировали пост подписчики.