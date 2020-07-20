«Здесь красиво все»: Барановская в платье свободного кроя и без макияжа позировала в горах Алтая

Юлия Барановская после расставания с Андреем Аршавиным сама воспитывает троих детей. Она провела всю самоизоляцию с дочкой Яной, которая помогала ей по хозяйству и сыновьями Артемом и Арсением. При этом девушка ходила на работу. Телеведущая не перестает восхищать поклонников своим жизнелюбием, стилем и мудростью. Девушка любит путешествовать. Зимой она побывала на Байкале, а теперь вывезла наследников на Алтай.

Барановская не боится экстрима. Она покаталась на квадроциклах, а потом совершила сплав по реке Катунь. От полученных ощущений телеведущая осталась в восторге, как и ее дети. На фото она без стеснения позирует без макияжа, а также в комфортной одежде.

«Новый день — новые эмоции и впечатления», — похвасталась Юлия.

Поклонники в свою очередь отметили, что с такой мамой не соскучишься. После этого бывшая возлюбленная Андрея Аршавина еще и забралась в горы. Путешествие было сложным, зато они увидели много природных явлений и даже встретили змею. На вершине склона Барановская позировала на фоне заката. Она предстала в воздушном платье свободного кроя и кроссовках. Девушка показала естественную красоту, отказавшись от макияжа и распустив волосы.

«Закат. Здесь красиво все — каждый квадратный сантиметр. Горный Алтай», — написала она.

Многие поклонники восхитились не только природой, но и самой телеведущей. Некоторые поразились тому, как ей удается так хорошо выглядеть. «Юля, закат не хуже чем ты, восхищаюсь тобой и твоими детьми», «Очень красиво! Просто чудо! Завораживает», «Красиво как, молодец (радуемся за вас за детей)», «Какое платье», «Всегда хороша, даже на вершине горы!», «Как чудесно и ты чудо», — прокомментировали пост подписчики.