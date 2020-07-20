«Моя жизнь»: Полина Гагарина запечатлела дочку в широких джинсах и бомбере в сердечко

Певица провела выходной с наследницей. Они покормили уток у пруда, а также покатались на велосипедах.

Полина Гагарина после самоизоляции почти не бывает дома. Певица активно снимается в разных проектах и разъезжает по городам. При этом девушка блистает в мини-платьях, комбинезонах, а также костюмах. Недавно на съемках она встретила Мигеля, а потом столкнулась с Еленой Темниковой и Павлом Волей. Каждый раз звезда выглядела безмятежной и счастливой.

Но на самом деле, Полине приходится непросто. Весной стало известно, что она рассталась со своим мужем Дмитрием Исхаковым. Он подтвердил, что больше они вместе не живут. При этом экс-возлюбленный певицы приходит к ней домой, чтобы увидеться со своей дочкой Мией и сыном жены от прошлых отношений Андреем. Выходной, который выдался у артистки на 20 июля, она посвятила детям. В соцсети девушка поделилась трогательным фото с наследницей.

«Моя жизнь», — написала она.

В кадре девочка предстала в широких джинсах, которые в моде в этом сезоне, и белом бомбере с принтом в виде сердечек. В тон им была подобрана горчичная бандана. Мия каталась возле дома на велосипеде. А также Полина успела сводить дочку к пруду. Они покормили уток.

«Смотри, кошка, поплыли за мамой уткой», — сказала артистка. «Какие маленькие!» — восхитилась малышка.

Поклонники восхитились наследницей Гагариной. Многие считают, что кроха похожа на маму, хоть ее лицо звезда и скрывает. «Солнышко просто», «Миюшу уже не интересно видеть со спины,» «Маленькая модница», «Вау, какая стильная малышка», «Моднявая такая», «Миюша, уже такая большая», «Рожай еще таких», — прокомментировали пост подписчики.