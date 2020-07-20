Ани Лорак вышла на прогулку в укороченных джинсах и трендовых мюлях, как у Лопыревой

Певица Ани Лорак после карантина не сразу вернулась к работе. Она успела побыть с дочкой Софией, устроив праздник в честь ее дня рождения. Также исполнительница побывала в гостях у Филиппа Киркорова и успела увидеться с Лерой Кудрявцевой на вечеринке. Каждый раз артистка предстала в стильных и лаконичных нарядах. 41-летняя звезда обладает стройной фигурой, поэтому без стеснения носит мини и облегающие лосины.

Недавно Сергей Лазарев отдохнул в Сочи. Он давно дружит с Лорак. Накануне фото с ним и певицей попало в Сети. Они позировали вместе на лужайке. Артистка была в вечернем платье с перьями.

А спустя несколько часов сама девушка опубликовала снимок, на котором позировала возле водоема уже в повседневном образе. Каролина (настоящее имя певицы, — Прим. ред.) предстала в белых укороченных джинсах с высокой талией и куртке оверсазй. Total denim разбавили черная футболка, сумка Dior и трендовые мюли на шпильке с квадратным мысом. Недавно такие босоножки купила Виктория Лопырева, а вслед за ней Ольга Бузова, Ксения Бородина и другие звезды.

«Солнце внутри нас!» — написала артистка.

Некоторые поклонники предположили, что снимок тоже был сделан в Сочи. Многие восхитились красотой артистки и ее модным летним образом. «Такая стильная и безумно красива», «Каролина, вы супер красотка», «Для нас солнце — это вы. Такая красивая, милая и нежная», «Стильный наряд», «О, популярные мюли на вас», «А где Сережка?», «Элегантна, как всегда», — прокомментировали пост подписчики.