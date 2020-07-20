«Прелестная соблазнительница»: Климова сразила «постельным» кадром, засветив татуировку на бедре

42-летняя Екатерина Климова воспитывает четверых детей. В одном из интервью знаменитость призналась, что она не планировала рожать такое количество отпрысков. Все произошло само собой. Примечательно, что старшая наследница актрисы из исторической теленовеллы «Бедная Настя» в этом году получила аттестат зрелости. А младшая только собирается пойти в школу. Скорее всего Белла будет учиться в Ломоносовской школе. Там же обучаются и сыновья Климовой: тринадцатилетний Матвей и одиннадцатилетний Корней. Правда до того, как младшая дочка Екатерины пойдет в первый класс пройдет как минимум три года. Ведь в сентябре крохе исполниться пять лет.

Оценивая снимки актрисы в микроблоге поклонники Екатерины пришли к мнению, что она знает секрет молодильных яблочек. Настолько привлекательно и эффектно выглядит экс-супруга Гелы Месхи. Сама Климова утверждает, что всему наклеенному и искусственному она предпочитает естественность.

На одной из фан-страничек актрисы появилось ее архивное фото, которое сама Екатерина ранее публиковала в личном профиле. Бывшая возлюбленная Месхи сразила «постельным» снимком, засветив татуировку на бедре в виде орнамента. Перед объективом фотокамеры Климова предстала в бикини, поделившись с подписчиками провокационным снимком.