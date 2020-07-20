«Такая эффектная»: Нетребко в мятном платье-сорочке поднялась на сцену старинного театра

Анна Нетребко после карантина постепенно вернулась к прежней жизни. Она стала гулять с родными, посещать музеи, зоопарки и другие места. А перед тем, как уехать на гастроли, артистка отдохнула с семьей в Турции. Две недели она нежилась на солнце и даже смогла приобрести бронзовый загар. Ненадолго певица вернулась в Вену, где у нее есть квартира, а на днях знаменитость приехала в Неаполь.

Нетребко первый день посвятила прогулкам по городу. Артистка в мини-шортах изучала улочки и гуляла по центру города с мужем Юсифом Эйвазовым, а накануне они посетили местный музей. Тогда оперная дива, которую многие считают иконой стиля, предстала в элегантном образе: брюках палаццо пудрового цвета и блузке с глубоким декольте. Летний образ подчеркнул ее отдохнувший вид. А 20 июля Анна с радостью отправилась на пресс-конференцию в театр «Сан Карло» 1737 года. Она поднялась на сцену в платье мятного цвета, напоминающем сорочку.

Для поклонников звезда провела экскурсию по залу и показала ложе, где сидели знаменитости.

«Старейший в мире! В 2022-м мы будем исполнять здесь «Аиду»!» — похвасталась она.

Нетребко объявила, что в июле выступит с оркестром театра.

«На старинной площади Неаполя мы покажем оперу «Тоска» в полуконцертном исполнении», — отметила она.

Поклонники восхитились образом оперной дивы. Многие одарили ее комплиментами. «Вот это шикардос», «Прелесть! Сама непосредственность», «Как вам идет бирюзовый цвет», «Аннушка, вы такая эффектная», «Какое платье», «Волшебные планы. Настоящие страсти», «Какая же вы красотка, наша настоящая», «Красивая пара», — прокомментировали пост подписчики.