«Нежная и счастливая»: невестка Орбакайте в шелковом пиджаке и трендовых мюлях отправилась на прогулку

Невестка Кристины Орбакайте, Алена Краснов,а выгуляла джинсы оверсайз и шелковый пиджак молочного цвета. Недавно модель вместе с супругом Никитой Пресняковым вернулась в Москву после трехмесячного пребывания на бывшей даче Пугачевой из-за коронавируса.

Практически сразу Краснова вернулась к привычным делам: приняла участие в нескольких фотосессиях, а также расхламила свой гардероб. Для распродажи вещей Краснова специально создала профильную страничку, которая быстро стала популярной среди подписчиц Алены.

На днях же Краснова решила отвлечься от повседневных вещей и отправилась на прогулку. Алена выбралась в центр столицы, чтобы прокатиться на самокате и побаловать себя деликатесами. Для поездки девушка выбрала расклешенные джинсы оверсайз с неожиданными разрезами снизу, белый, достаточно простой топ, а также шелковый жакет на несколько размеров больше молочного цвета. На ноги Краснова надела трендовые мюли универсального телесного цвета — похожие есть у многих отечественных звезд.

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Подписчики Алены образ явно оценили. «Нежная и счастливая», «У Преснякова губа не дура», «Красивая улыбка, уверенная походка, капля духов, каблуки и шепот за спиной «Счастливая она все же»…», «Зачем так красиво?», «Икона», «Вызываете восторг!», «Не девушка, а мечта», — высказались они.