«Образы Агаты всегда сексуальные»: стилист назвала «вкусным» look Муцениеце в сарафане с бахромой

Бывшая жена Павла Прилучного Агата Муцениеце восхитила стилиста сарафаном с бахромой, в котором появилась на фестивале «Горький» в Нижнем Новгороде. Актриса приехала в Поволжье, чтобы принять участие в массовом мероприятии наравне со своими коллегами – Михаилом Пореченковым, Олесей Судзиловской и другими. На красной дорожке появление знаменитости произвело фурор – выглядела Агата восхитительно.

За вечер Муцениеце успела сменить несколько нарядов. Чуть позже Агата примерила на себя легкий «летящий» сарафан черного цвета, который пикантно открывал грудь знаменитости. Наряд держался на тонкой лямке, которая обвивала шею – казалось, что при первом дуновении ветра сарафан улетит, и Агата останется полностью обнаженной. Комплектом к верху стали белые босоножки, которые контрастировали с основой.

Оценила по достоинству аутфит Муцениеце стилист-имиджмейкер Ольга Трофимова.

«Платья с бахромой актуальны всегда, независимо от того, дневной это образ или вечерний. Агата для себя выбрала черно-белую гамму и поиграла с принтом: в расцветке также присутствует горох. V-образный вырез и тонкая бретелька – очень эффектные, они цепляют внимание на зоне декольте, в особенности на красивой коже и ключицах, которые нужно грамотно демонстрировать. По своей динамике это платье сексапильное и одновременно непринужденное», — описала увиденное эксперт.

Не обошла Ольга стороной и обувь.

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«Платье Агата выбрала черно-белое, а босоножки – наоборот. Таким образом, она решила уместно поиграть с акцентами», — подметила Трофимова.

Идеально гармонирует с остальными деталями и прическа.

«Все стилистически подобрано абсолютно грамотно. Подача Агаты всегда элегантная и женственная, всегда органичная – она либо играет с цветом, либо выбирает игривый крой. Ее образы всегда вкусные и одновременно сексуальные», — подытожила имиджмейкер.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.