«Визуально стройнит силуэт»: Нетребко в воздушной блузке и широких брюках впечатлила стилиста

Анна Нетребко после карантина вернулась к прежнему ритму жизни. Несмотря на множество страхов, она смогла вернуться на сцену уже в июне. Пока график артистки не такой плотный, как раньше, поэтому она успела отдохнуть в Турции. Две недели оперная дива нежилась на солнце и купалась в море. В Вену, где звезда живет уже много лет, она вернулась с бронзовым загаром, но задерживаться на одном месте Анна не стала.

больше по теме Анна Нетребко вслед за Бородиной вышла на прогулку в трендовых босоножках этого лета Оперная дива в летнем образе прогулялась в мужем Юсифом Эйвазовым по городу в Италии.

На днях певица с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго приехала в Неаполь. Артистка посвятила время прогулкам по городу. Она блеснула ногами в белых мини-шортах. А на следующий день звездная семья посетила местные музеи и галереи. На этот раз оперная дива облачилась в кремовую блузку с глубоким декольте и широкие брюки-палаццо пудрового цвета. Мюли и сумка в тон дополнили летний образ.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Анна. Многие оценили ее гармоничный look. «Как тебе идут эти оттенки! Тем более к загорелой коже», «Анна, вы красотка и вами любуешься и Италией», «Ну какое грандиозное сооружение», «Анна, вы сегодня особенно хороши», «Очень красиво! Такие виды», «Анна, выглядите шикарно», «Анна, как никогда неотразима и шикарно выглядите», — стали писать поклонники. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее аутфит стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Летний стильный прогулочный образ. Легкие, воздушные ткани топа и свободных, широких брюк, так модных этим летом, придают легкости и воздушности всему образу. Бежево-пастельная гамма добавляет нежности и даже рафинированности. А поскольку цвета монохромные, то верх и низ смотрятся целостно, что визуально вытягивает и стройнит силуэт, этому способствует и дополнительная диагональ, которую создает ручка надетой сумочки. Стильные круглые очки «Тишейды», модно декорированные жемчугом, который поддержан ниткой жемчуга на шее. Грамотно подобраны очки без оправы, что гармонично легким тканям образа. И очень уместно сделан акцент на роскошные объемные серьги, которые поддержали яркую, фактурную внешность Анны. Образ целостный, модный и стильный!» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению «имиджелогия». Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.