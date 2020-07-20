«Малышка на миллион»: Боня сверкнула грудью в гламурном купальнике от Gucci

40-летняя Виктория Боня приоткрыла грудь в гламурном купальнике анималистичной расцветки. Вот уже третий месяц модель проводит в Монако: перед пандемией коронавируса экс-участница «Дома-2» улетела за рубеж и на время вместе с дочерью поселилась у бывшего возлюбленного — сына миллионера Алекса Смерфита. Возвращаться в Россию Боня, судя по всему, не планирует, наслаждаясь превосходным отдыхом у открытой воды.

В выходные Вика решила воспользоваться уникальной возможностью и вышла на частный пляж. По белому песку Боня дефилировала в гламурном розовом купальнике с хищной расцветкой от Gucci — стоимость такого аксессуара варьируется от 41 до 50 тысяч рублей. Как ранее объясняла модный эксперт Teleprogramma.pro Лариса Тимиряева, в текущем сезоне актуальны асимметричные купальники. Природная расцветка добавляет еще больше шарма. Боне удалось совместить два тренда в одной модели, за счет чего выглядела она выигрышно.

«Ура! Сегодня я сдала экзамен по загару. Теперь я снова шоколадка!» — описала свои чувства от пребывания на пляже Боня.

«Вы просто космос», «Тело как у 30-летней», «Малышка на миллион», «Вы такая уверенная в себе! Я восхищаюсь вами!», «Купальник — огнище», «Очки — тренд», «Форма оправы вам к лицу», — выразили свое мнение по поводу увиденного комментаторы.