«Живот выпирает»: Глафира Тарханова в кожаном платье спровоцировала слухи о пятой беременности

Глафира Тарханова не скрывает, что ставит на первое место семью. При этом 36-летняя актриса успела сняться в десятках картин, среди которых такие хиты, как «Громовы» и «Измены». Также недавно девушка исполнила одну из главных ролей в сериале «Паромщица». А пока она снимается, дома ее ждут четверо сыновей. Артистка воспитывает 12-летнего Корнея, девятилетнего Ермолая, семилетнего Гордея и двухлетнего Никифора.

Поклонники с интересом следят за жизнью Глафиры. Она успевает отдыхать, менять наряды и хорошо выглядеть. Даже после четвертых родов девушка быстро вернулась в форму. Актриса устраивает фотосессии, облачаясь в женственные наряды. Так на днях она во время прогулки по Санкт-Петербургу предстала в кожаном платье с поясом морковного цвета. Тарханова сделала мелкие афрокудри, а также дополнила аутфит мини-сумкой терракотового цвета. Ее поразило то, какие разные люди живут в двух столицах.

«На Невском проспекте, в выходной день, на тротуаре пешеходы еле помещаются», — отметила она.

А вот поклонники одарили Глафиру комплиментами. Ее образ многим понравился. При этом фанаты разглядели у нее изменения в фигуре и стали поздравлять с пятой беременностью, хотя пока девушка не сообщала о возможном пополнении. «Обалденная, ну кто скажет, что это многодетная мама», «Вы сногсшибательно выглядите», «Глафира, образ супер!!!! Вы красавица, неповторимая», «Пятый на подходе?», «Живот выпирает», «Как стильно», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что Тарханова счастлива в браке с актером Малого театра Алексеем Фаддеевым.