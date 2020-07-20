Сама стильность: Навка в асимметричном наряде устроила танцы в ресторане

Татьяна Навка, будучи в Сочи, стала гостьей шумного дня рождения Григория Лепса. Свое 58-летие музыкант отметил в кругу друзей в одном из ресторанов. На праздник олимпийская чемпионка явилась в лаконичном черно-белом наряде, выбрав классические белые брюки и черный асимметричный топ.

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Стилист Ольга Трофимова заметила, что белые брюки являются базовой вещью летнего гардероба. А в сочетании с облегающим топом на одно плечо они выглядят особенно стильно. При этом звезда позаботилась об аксессуарах и прическе, которые сделали образ еще более запоминающимся. Спортсменка уложила назад локоны, придав им эффект мокрых волос, а шею украсила ультрамодной крупной цепью в духе 90-х.

«Татьяна в одном луке продемонстрировала все самые популярные новинки круизной и летней капсулы», — заметила эксперт в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro.

В зале ресторана Навка вела себя раскрепощенно, с удовольствием двигаясь под ритмы живой музыки. В какой-то момент в танце ее поддержал супруг Дмитрий Песков. На обнародованных в Сети фото они выглядят невероятно гармоничной и счастливой парой.