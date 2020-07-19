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Эффект многослойности: Лиза Галкина позировала рядом с мамой в пышной розовой юбке-пачке 

На фото компанию Алле Борисовне составили и Кристина Орбакайте с нынешней возлюбленной композитора Игоря Николаева.

Эффект многослойности: Лиза Галкина позировала рядом с мамой в пышной розовой юбке-пачке 
Алла Пугачева с Гарри и Лизой (Фото: Instagram.com/maxgalkinru)

На одной из фан-страничек Лизы Галкиной появилось архивное фото, которое ранее муж Примадонны отечественной эстрады публиковал в личном профиле. Вместе с именитой мамой девочка побывала на одной из вечеринок. Алла Борисовна крайне редко выводит младших детей в свет. При этом певица не запрещает двойняшкам появляться на детских утренниках и всевозможных праздниках, которые устраивают их маленькие друзья.

Перед объективом фотокамеры рядом с мамой Лиза Галкина предстала в контрастном наряде, поддержав моду на эффект многослойности. Этот стиль прослеживался благодаря пышной розовой юбке-пачке, которую примерила дочка Примадонны. Свой дневной аутфит малышка дополнила принтованным топом с цветком, серебристыми кроссовками и белыми плотными колготами.

Дочка певицы Аллы Пугачевой - Лиза Галкина
Лиза Галкина вместе с мамой Аллой Пугачевой побывала на одной из вечеринок, облачившись в розовую юбку-пачку и контрастный топ с цветком (Фото: Instagram.com/maxgalkinru)

Примечательно, что сама Алла Пугачева отдала предпочтение черно-белому мини-платью, сделав акцент на талии с помощью широкого пояса. Компанию на фото Примадонне составили также Кристина Орбакайте с возлюбленной композитора Игоря Николаева. Певица Юлия Проскурякова сумела завоевать благосклонность 71-летней певицы. Ко всему прочему, дети шоумена Максима Галкина неплохо ладят с четырехлетней дочкой музыканта — Вероникой. Малышка стала лучшей подружкой Гарри и Лизы.

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