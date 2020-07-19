Акцент на щиколотки: 58-летняя Малинина подчеркнула длину ног платьем-туникой

Эмма Малинина не скрывает: им с мужем нравится путешествовать вдвоем. В одном из недавних интервью знаменитость призналась, что они до сих пор устраивают друг для друга романтические каникулы. Так, как это делают молодожены. Однако этим летом свой долгожданный отпуск чета Малининых решила провести с детьми — 19-летними двойняшками Фролом и Устиньей. На личной страничке в Instagram возлюбленная народного артиста России поделилась свежим фото, уточнив, что они остановились в Форте-деи-Марми. Супруги уже не раз отдыхали на этом курорте.

Перед объективом фотокамеры 58-летняя Эмма Малинина предстала в платье-тунике с прозрачными вставками и в солнцезащитных очках, отказавшись от обуви. Супруга Александра Николаевича продемонстрировала свою фигуру, сделав акцент на длине ног, уделив особое внимание щиколоткам и икрам.

Возлюбленная Малинина не скрывает: она довольна своей фигурой и не собирается что-либо менять. Эмма дала понять, что она по-настоящему счастлива рядом с мужем. В чувствах к супруге признавался и сам Александр. Эстрадный певец заявил, что познакомившись с будущей женой, он сразу понять — она станет матерью его детей. Именно с ней Малинин захотел испытать радость отцовства. И это при том, что у артиста уже подрастал первенец — сын Никита от экс-возлюбленной Инны Курочкиной. Свое знакомство с Эммой музыкант считает судьбоносным.