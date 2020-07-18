«Загар на зависть»: Каменских в блузке из органзы и шортах-бермудах блеснула «прелестями» фигуры

Настя Каменских всегда обладала пышными формами, но год назад она смогла похудеть. На своей свадьбе с Потапом девушка восхитила поклонников точеными формами. Певица теперь регулярно занимается спортом и йогой. Преобразился рядом с ней и Потап. Влюбленные больше по поют дуэтом, но поддерживают друг друга, как в обычной жизни, так и в творчестве. Девушка даже после замужества не перестала носить откровенные наряды и обнажаться на камеру.

Каменских любит носить укороченные топы, велосипедки и широкие джинсы, которые в моде в этом сезоне. А накануне певица снялась ролик для «Тик-Тока». Девушка станцевала зажигательный танец прямо посреди дороги. Она предстала в белых шортах-бермудах и блузке из органзы с леопардовым принтом, которая просвечивала, демонстрируя лифчик звезды. Настя зажигательно двигалась, демонстрируя аппетитные бедра.

«Суббота для того, чтобы охладиться снаружи», — написала она.

Поклонники восхитились грацией артистки. Многие также отметили, что у нее очень соблазнительная фигура. «Настя, ты так круто танцуешь! И фигура хорошая, и хореография и сами вы очень очень красивая», «Какая красавица», «Аппетитные ножки», «Бедра загорелые, мощные, сладкие», «Какие формы», «Загар на зависть», «Очень пикантно, шорты вам идут», «Образ летний и яркий», «Такую на дороге встретишь, и обомлеешь», — прокомментировали видео поклонники.