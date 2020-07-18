«Обозвал меня Моникой Беллуччи»: Нетребко в блузке с глубоким декольте получила комплименты

Оперная дива на прогулке с мужем по Неаполю привлекла к себе внимание мужчин.

Анна Нетребко после карантина постепенно стала возвращаться к прежней жизни. В мае она стала посещать музеи и парки, а в июне дала первые концерты в Германии и успела отдохнуть с семьей в Турции. Артистка смогла не только искупаться в море, но и приобрести бронзовый загар. А побыв несколько дней дома в Вене, где у звезды есть квартира, она с мужем Юсифом Эйвазовым приехала в Неаполь, где скоро певица выступит на сцене.

Нетребко не любит сидеть в четырех стенах, поэтому в солнечный день отправилась на прогулку. Вместе с мужем она устроила для поклонников онлайн экскурсию по итальянскому городу. Певица решилась на смелый наряд в жару. Она облачилась в белоснежные мини-шорты и шелковую блузку с глубоким декольте. В тон наряду у оперной дивы был платок, а сумка с бахромой до пола завершала образ.

Анна показала узкие улочки, где жители домов сушат белье. «Довольно грязно, но очень романтично», — отметила она. Артистка привлекла внимание прохожих и получила не мало комплиментов, но один человек смог ее удивить.

«Вот мы идем по самом центру Неаполя. Вон тот мужчина, продавец, только что обозвал меня Моникой Беллуччи. Не будем обижаться», — поделилась она.

Влюбленные успели заглянуть в старинных храм и пообедать в одном из местных заведений. Нетребко успевала позировать в своем летнем аутфите.