«Моложе молодых»: Пугачева облачилась в классические брюки-дудочки и объемный джемпер на встрече с подругами

71-летняя Алла Пугачева облачилась в классические брюки-дудочки и традиционный балахон на встрече с подругами. За последнее время Примадонна все чаще стала выбираться в публичные места после трех месяцев самоизоляции в замке: одним из первых артистка посетила старого друга – дизайнера Игоря Гуляева. Там всенародная любимица произвела фурор стройными ногами в укороченных брюках и объемном джемпере пастельных тонов.

На этот же раз Пугачева решила отдать дань своему старому стилю, и на встречу с подругами пришла, облаченная полностью в черное. Стоит отметить, что и в этот раз Алла не изменила себе: джемпер артистка выбрала объемный, чтобы избавиться от массивного верха, а акцент сделала на более стройном низе. Отличным дополнением стали балетки, по форме напоминающие пуанты.

Многие подписчики в очередной раз отдали легенде должное в комментариях. «Моложе всех молодых», «На этом снимке самая эффектная», «О Господи, какая вы красивая! Нет слов, как мы по вам соскучились, прям до слез», «Алла Борисовна. Ну какая же вы красивая. Дай Вам Господь долгих лет жизни. Огромного женского счастья», «Девчонки-огонь!», — захвалили Примадонну поклонники.