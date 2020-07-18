«Пантера»: Каменских в пышном боа и боди с шипами появилась на светском рауте

33-летняя Настя Каменских появилась на дне рождении теледайджеста про звезд в откровенном образе. Супруга Потапа на постоянной основе следит за своей фигурой: певица активно занимается спортом и старается поддерживать себя в форме.

В пятницу, 17 июля, Каменских появилась на красной дорожке в 15-летия авторской программы, посвященной звездам – «Светская хроника». Для выхода Настя выбрала эпатажный наряд – откровенное черное боди сразу с двумя акцентами – на ноги (за счет ультравысоких вырезов по бокам) и на грудь (за счет прозрачной сетки). Нижняя часть боди была украшена шипами, за счет чего выглядела Каменских настоящей хищницей.

Дополнением к образу стал широкий чокер на шее и объемное розовое боа, которое при необходимости можно отстегнуть и продемонстрировать стройные ноги. В течение вечера Каменских воспользовалась обоими вариантами, чем немало восхитила коллег.

Сама Каменских проведенным вечером осталась довольна.

«Было нереально круто», — емко описала свои чувства она.

В Сети Каменских засыпали комплиментами. «Пантера», «Бешено сексуальна», «Бедра, вах!», «Тело просто превосходно!», «Настя, вы – бомба», «Отчего такая шикарная женщина, и не моя?», «Королева», «Что за дива!», — высказались люди.