«Аутфит маленькой звезды»: Лиза Галкина отметилась в блузе с рюшами и брюках-кюлотах

Шестилетняя дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза растет настоящей модницей. Многие поклонники в Сети заметили, что девочка обожает лампасы на брюках и уже не раз отметилась в джинсах, джоггерах и даже лосинах с вертикальными боковыми полосками.

больше по теме Прогулка возле замка: Лиза Галкина по совету Эвелины Хромченко примерила трендовые брюки с лампасами К ним девочка подобрала актуальную куртку-варенку.

А на этот раз Лиза Галкина выбрала другой, но не менее модный, наряд. Максим Галкин запечатлел свою дочурку в брюках-кюлотах в черно-белую клетку и блузе с рюшами. Волосы девочки были убраны в высокий пучок.

Мы попросили имидж-стилиста Анастасию Пахолкову оценить образ дочки Пугачевой.

«Образ Лизы Галкиной вроде и детский, пропитанный озорством и непосредственностью, благодаря рюшам на блузе и свободному крою брюк-кюлотов, а вроде и взрослый, потому как те же модели вещей можно свободно использовать и в гардеробе родительском. Ведь мы все чаще видим, как знаменитая мама Лизы, Алла Пугачева, все чаще в последнее время отдает предпочтение кюлотам. Здорово, что аутфит маленькой звезды дополнен не привычными для детской моды балетками, а кроссовками, которые сделали образ стильным и уместным, учитывая ее юный возраст» — подметила Анастасия Пахолкова.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.