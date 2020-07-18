«Силуэт стал приземистым»: Навка в фольклорном платье-рубашке не впечатлила стилиста

45-летняя Татьяна Навка вслед за многими другими звездами отправилась отдыхать в Сочи. Фигуристка не только принимает солнечные ванны, но и с удовольствием посещает другие процедуры, а также не забывает выгуливать свои стильные наряды.

А накануне олимпийская чемпионка встретилась подругой Маргаритой Симоньян. Девушки посетили террасу одного из ресторанов, мило и тепло пообщались, а также не забыли запечатлеть свою долгожданную встречу на фото.

«Долгожданная встреча спустя почти полгода! Так рада была встретиться! Моя красотка!» — эмоционально написала Навка под фотографиями в Instagram.

Для выхода в свет Татьяна Навка выбрала невероятно яркое платье фольклорного стиля. Дополнила аутфит фигуристка крупной цепью, а в качестве обуви предпочла шлепанцы Hermès.

Мы обратились к стилисту Анастасии Пахолковой, чтобы выяснить, насколько такой аутфит выигрышен для чемпионки.

«На мой взгляд, выбор наряда не совсем удачен», — сразу заметила эксперт. И объяснила: «На фоне активного орнамента фигуристка явно потерялась, кожа побледнела, силуэт стал приземистым».

Имиджмейкер подсказала, что именно следует исправить, чтобы реабилитировать наряд.

«Если и оставлять это платье, то пояс, изготовленный из того же материала, я бы рекомендовала заменить на контрастный ремень цвета, пересекающегося с оттенками принта. А для устранения эффекта приземистости стоит променять шлепанцы Hermès на обувь с изящным каблуком, пусть и минимальным» — подсказала Анастасия Пахолкова.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.