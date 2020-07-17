Леди в алом: жена Меладзе подчеркнула стройный силуэт шелковым платьем с асимметрией

38-летняя супруга Константина Меладзе Вера Брежнева выбрала для выступления алое платье, наглядно подчеркивающее ее индивидуальность. Спустя почти три месяца бездействия исполнительница вернулась к выступлениям: вместе со старым другом Монатиком Брежнева записала песню «Вечериночка», которую и приехала исполнить на одном из светских мероприятий.

За вечер Брежнева сменила несколько платьев, наиболее эффектным из которых стало асимметричное, сшитое из тонкого шелка. Помимо яркого акцента в виде цвета наряд привлекает к себе внимание за счет необычной формы – так, одно плечо певицы полностью оголено, в то время как другое вместе с рукой полностью скрыто за полотном ткани. Добавляет колорита асимметричный подол, который лишний раз обращает внимание зрителя на изящные щиколотки певицы.

Идеальным комплектом для платья стали серебристые босоножки классического типа – с поддерживающим ремешком сверху и на высоком каблуке. За счет гармоничной обуви Брежнева смотрелась визуально выше и стройнее.

Несмотря на то, что Брежнева твердо ассоциируется у публики с красным цветом как с цветом страсти, сама Вера в обычной жизни предпочитает более спокойные тона – белый и оливковый. Насыщенные же оттенки певица чаще использует на сцене, за счет чего выделяется на фоне коллег.