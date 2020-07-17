Без обмана: Екатерина Стриженова показала, как из одного наряда получить два

Телеведущая Екатерина Стриженова каждое утро будит страну на Первом канале. Для съемок программы «Доброе утро» теледива выбирает легкие, стильные наряды, соответствующие сезону. Не так давно звезда жаловалась, что ее темно-синее платье в кадре выглядело мрачно-черным. Освещение удалось настроить, и в эфир Стриженова вышла в желанного оттенка наряде.
На этот раз любимица миллионов телезрителей выбрала голубое платье с белым воротничком. Звезда решила удивить фанатов в Instagram и продемонстрировала фокус: поправив ворот, она одним движением сняла его через голову. И получился воротничок отдельно, платье – отдельно, причем совсем другого стиля.
«Антикризисное платье, два в одном», «Оригинальное утро», «Прекрасная идея! Надо взять на заметку!», «Офисное платье превращается… В элегантный наряд», — оценили трюк подписчики в комментариях.
Ранее мы писали, что Екатерина Стриженова с удовольствием посвящает свободное время саду. И теледива уже похвасталась, какие розы выросли у нее под окном.