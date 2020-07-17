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Без обмана: Екатерина Стриженова показала, как из одного наряда получить два

Телеведущая на съемки утреннего эфира облачилась в голубое платье с белым воротничком.

Без обмана: Екатерина Стриженова показала, как из одного наряда получить два
Екатерина Стриженова. фото: globallookpress.com/

Телеведущая Екатерина Стриженова каждое утро будит страну на Первом канале. Для съемок программы «Доброе утро» теледива выбирает легкие, стильные наряды, соответствующие сезону. Не так давно звезда жаловалась, что ее темно-синее платье в кадре выглядело мрачно-черным. Освещение удалось настроить, и в эфир Стриженова вышла в желанного оттенка наряде.

На этот раз любимица миллионов телезрителей выбрала голубое платье с белым воротничком. Звезда решила удивить фанатов в Instagram и продемонстрировала фокус: поправив ворот, она одним движением сняла его через голову. И получился воротничок отдельно, платье – отдельно, причем совсем другого стиля.

«Антикризисное платье, два в одном», «Оригинальное утро», «Прекрасная идея! Надо взять на заметку!», «Офисное платье превращается… В элегантный наряд», — оценили трюк подписчики в комментариях.

Ранее мы писали, что Екатерина Стриженова с удовольствием посвящает свободное время саду. И теледива уже похвасталась, какие розы выросли у нее под окном.

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