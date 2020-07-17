«Неповторимая дива»: Лорак вслед за Брухуновой примерила панаму

По мнению молодой жены Петросяна, этот летний головной убор считается самым трендовым в сезоне.

С наступлением жарких деньков в столице молодая жена Евгения Петросяна, 31-летняя Татьяна Брухунова выгуляла наряд, дополненный панамкой. Девушка живет по принципу Коко Шанель, которая в свое время сказала, фразу, ставшую цитатой, о том, что манерой одеваться она вызывала насмешки окружающих, но в этом и состоял секрет ее успеха. Аутфиты Брухуновой всегда содержат какую-то изюминку, и по замечанию многих подписчиков, постоянно вдохновляют их повторять образы.

Вот и панамка на голове Брухуновой стала своего рода вызовом. Девушка пояснила, что этот головной убор летом 2020 года является «самым модным аксессуаром». Вслед за Брухуновой выбрала панаму и Ани Лорак. Певица поделилась селфи, на которых предстала в брендовом головном уборе.

«Очаровательна!», «Шикарная, невероятная, неповторимая дива», «Вау», «Красииивая», «Какая прекрасная», «Клевая панама» «Самая самая», «Хочу такую панаму», «Как же вам у лицу улыбка!» — написали поклонники.

А вот икона стиля Рената Литвинова предпочитает шляпы. Накануне звезда предстала в золотом широкополом головном уборе.